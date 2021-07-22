مصحح-اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: إصابة اثنين من الرياضيين بفيروس كورونا

أخبار اليابان

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طوكيو (رويترز) - قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس إن اثنين من الرياضيين في القرية الأولمبية أصيبا بفيروس كورونا.

وأعلن المنظمون عن 12 حالة إصابة جديدة من بينها الرياضيان ليصل الإجمالي إلى 87 إصابة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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