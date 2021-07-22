اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن إقالة مخرج حفل الافتتاح لتصريحاته السابقة بشأن الهولوكوست

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال منظمو أولمبياد طوكيو يوم الخميس إنه تمت إقالة مخرج حفل افتتاح الألعاب بعد تقارير إعلامية بشأن تصريحاته السابقة حول المحرقة النازية (الكولوكوست).

وأضافت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة في إفادة صحفية أن كنتارو كوباياشي مخرج حفل الافتتاح تمت إقالته بسبب سخريته السابقة من المأساة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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