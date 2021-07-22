ديوكوفيتش يستهل مشواره نحو ذهبية طوكيو بمواجهة ديين المصنف 139 عالميا

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طوكيو (رويترز) - يستهل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا مشواره نحو أن يكون أول لاعب يكمل العام الذهبي بمواجهة البوليفي هوجو ديين المصنف 139 عالميا في الدور الأول بمنافسات التنس بأولمبياد طوكيو.

وبحتاج اللاعب الصربي للفوز بالذهبية في طوكيو وبطولة أمريكا المفتوحة ليحقق هذا الإنجاز الذي لم تحققه سوى الألمانية شتيفي جراف في 1988.

وأكمل ديوكوفيتش، البالغ عمره 34 عاما، الضلع الثالث من العام الذهبي بعد فوزه في ويمبلدون ليضيف اللقب إلى لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة ويعادل الرقم القياسي لروجر فيدرر ورفائيل نادال برصيد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ويشارك لاعبون من 46 دولة في منافسات التنس التي تبدأ يوم السبت.

وتلعب نعومي أوساكا البطلة المحلية مع الصينية تشينغ سايساي في الدور الأول لمنافسات السيدات.

ولم تلعب أوساكا المصنفة الثانية عالميا منذ انسحابها من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في مايو أيار بسبب رفضها حضور المؤتمرات الصحفية الإلزامية بعد المباريات كما لم تشارك في ويمبلدون.

وستكون أوساكا المرشحة للفوز على الملاعب الصلبة في طوكيو إذ حققت ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى على هذا النوع من الملاعب.

وتلعب آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا ضد الإسبانية سارة سوربيس تورمو المصنفة 48 عالميا.

ويخوض البريطاني آندي موراي، الساعي للقبه الثالث على التوالي في منافسات الفردي في الأولمبياد وهو إنجاز لا سابق له، مباراة صعبة في الدور الأول ضد الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف 15 عالميا.

ويلعب دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا والمشارك كممثل عن اللجنة الأولمبية الروسية ضد القازاخستاني ألكسندر بابليك المصنف 37 عالميا.

ويلعب الروسي أندريه روبليف ضد الياباني كي نيشيكوري في الدور الأول.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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