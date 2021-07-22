جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى اليابان لحضور الأولمبياد

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - وصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي إلى اليابان يوم الخميس حيث تقود وفدا دبلوماسيا للولايات المتحدة في أولمبياد طوكيو 2020.

وستتناول بايدن العشاء في وقت لاحق يوم الخميس مع سوجا يوشيهيدي رئيس الوزراء الياباني وزوجته ماريكو سوجا في العاصمة اليابانية.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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