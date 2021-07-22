سوجا: تعاملت بجدية مع فضائح اللجنة المنظمة للأولمبياد

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني يوم الخميس إنه تعامل "بجدية شديدة" مع الفضائح الأخيرة المتعلقة باللجنة المنظمة للأولمبياد، وأكد ضرورة إقامة حفل الافتتاح كما خُطط له يوم الجمعة.

وقبل يوم واحد من انطلاق الأولمبياد، أقال المنظمون مخرج حفل الافتتاح بسبب سخريته السابقة من المحارق النازية.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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