كوريا الجنوبية: أمريكا تأمل في رد بيونجيانج على عرض استئناف المحادثات

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سول (رويترز) - ذكر مكتب رئيس كوريا الجنوبية يوم الخميس نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن الولايات المتحدة تأمل في رد كوريا الشمالية على عرضها استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

والتقت شيرمان، وهي سياسية مخضرمة لها باع طويل في التعامل مع كوريا الشمالية، مع الرئيس مون جيه-إن بعد وصولها إلى سول في وقت متأخر يوم الأربعاء قادمة من طوكيو في ثاني محطة لها خلال جولة آسيوية.

ورفضت كوريا الشمالية اقتراحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء محادثات، مما يثير شكوكا جديدة في آفاق الضغط عليها للتخلي عن برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ.

ونقل مكتب مون عن شيرمان قولها لرئيس كوريا الجنوبية، الذي يحاول أيضا الحث على المفاوضات "نأمل أن ترد كوريا الشمالية على عرضنا إجراء محادثات في وقت قريب".

وأضاف المكتب أن شيرمان ذكرت أنها ستناقش الأمر مع الصين عندما تزورها يوم الأحد.

وأشار المكتب أيضا إلى أن شيرمان دعت إلى مزيد من التعاون في قضايا أخرى منها تغير المناخ.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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