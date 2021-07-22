إمبراطور اليابان: تجنب الفيروس في الأولمبياد ليس مهمة سهلة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال إمبراطور اليابان ناروهيتو إنه يدرك صعوبة تجنب انتشار فيروس كورونا أثناء أولمبياد طوكيو خلال اجتماع مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية.

واجتمع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مع إمبراطور اليابان يوم الخميس وأكد له أن المنظمين يبذلون قصارى جهدهم لعدم حدوث عدوى في الدولة المضيفة للألعاب.

وجاء اللقاء قبل يوم واحد من افتتاح الألعاب التي من المتوقع أن يتحدث فيها ناروهيتو ويعلن بنفسه ضربة البداية.

وأبلغ باخ وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية "إدارة الألعاب مع اتخاذ كل الإجراءات المتاحة ضد كوفيد-19 في نفس الوقت ليست مهمة سهلة".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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