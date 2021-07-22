طوكيو تسجل 1979 إصابة يومية جديدة بكوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 1979 إصابة يومية جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الخميس، وهو أعلى عدد منذ يناير كانون الثاني ويأتي في وقت تتأهب في المدينة لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة.

ويزيد العدد 671 إصابة عن يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html