أفريقيا تبدأ استلام 400 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

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نيروبي (رويترز) - قال مبعوث خاص تابع للاتحاد الأفريقي بشأن كوفيد-19 يوم الخميس إن أفريقيا، التي تواجه موجة ثالثة شديدة من الجائحة ستبدأ استلام الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون والتي تضم 400 مليون جرعة في الأسبوع المقبل.

وتم التطعيم بنحو 60 مليون جرعة لقاح فحسب بين تعداد سكان يبلغ 1.3 مليار نسمة حتى الآن في القارة التي تضم 55 بلدا.

وقال المبعوث سترايف ماسيوا، المسؤول أيضا عن تنسيق فريق عمل تابع للاتحاد الأفريقي ومعني بالحصول على اللقاحات في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن جرعات جونسون أند جونسون ستستخدم في تطعيم نصف 800 مليون مستحق للتطعيم في أنحاء القارة.

وأشار إلى أن الشحنات ستزيد إلى عشرة ملايين في المتوسط شهريا بدءا من سبتمبر أيلول، وستزيد إلى 20 مليون في يناير كانون الثاني حتى استكمال الطلبية بحلول سبتمبر أيلول العام المقبل.

ودعا ماسيوا شركات صناعة الأدوية إلى إنتاج لقاحات في أفريقيا بموجب ترتيبات ترخيص وليس عقود تصنيع التي يقول منتقدوها إنها تمنع البلدان من الاستقلالية في حيازة اللقاحات.

وأضاف ”نريد أن نعامل بنفس الطريقة التي ينتجون بها في الهند“.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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