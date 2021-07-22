سيدة أمريكا الأولى تقود وفد بلدها الدبلوماسي في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ترأس سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن وفد بلدها الدبلوماسي في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020، مرسلة بذلك رسالة دعم لليابان الحليف الآسيوي المهم للولايات المتحدة رغم المخاوف من جائحة كوفيد-19.

وصلت جيل بايدن، التي ارتدت ثوبا أحمر ووضعت كمامة، إلى قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان بعد ظهر يوم الخميس واستقبلها وزير الخارجية الياباني ومسؤولون أمريكيون ويابانيون في القاعدة في مستهل زيارة طويلة إلى اليابان.

وقال مساعدو الرئيس جو بايدن إنه يرى الأولمبياد المؤجل من العام الماضي بسبب الجائحة وقتا مهما لإبداء الدعم لحليف وشريك تجاري قديم يأمل أن يدعم الجهود الأمريكية في التصدي لصعود الصين.

وتناولت سيدة أمريكا الأولى العشاء مساء مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا وزوجته ماريكو سوجا.

ويلتقي سوجا مع حوالي 15 من زعماء العالم على هامش الأولمبياد، مقارنة مع توقعات أولية بلقاء ما يصل إلى 120. واستضاف بايدن رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض في أبريل نيسان.

ورحلة الأولمبياد هي أول زيارة خارجية فردية لجيل بايدن.

وتعتزم حضور مراسم الافتتاح يوم الجمعة ولقاء الفريق الرياضي الأمريكي ومسؤولي الخارجية الأمريكية وإمبراطور اليابان ناروهيتو.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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