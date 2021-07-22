ديوكوفيتش يستهدف ذهبية طوكيو وكتابة التاريخ في عالم التنس

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - تعلم نوفاك ديوكوفيتش من إخفاقه الأولمبي السابق، ولن يسمح بتشتيت نفسه في محاولة ليصبح أول رجل على الإطلاق ينال كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى للتنس إلى جانب الذهبية الأولمبية في العام ذاته.

وكانت الألمانية شتيفي جراف الوحيدة التي أحرزت كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى والذهبية الأولمبية في العام ذاته، لكن اللاعب الصربي البالغ عمره نال ثلاثة من الألقاب الخمسة المطلوبة.

ويحتاج ديوكوفيتش إلى حصد اللقب الأولمبي في طوكيو، ثم إحراز لقب أمريكا المفتوحة في أغسطس آب لمعادلة إنجاز جراف في 1988.

ورغم ذلك فإن ديوكوفيتش لم يظهر بمستواه المميز في ثلاث مشاركات سابقة بالأولمبياد.

وقال، ديوكوفيتش الذي نال فقط برونزية ألعاب بكين 2008، للصحفيين يوم الخميس "أعرف أنه سيكون من الممل لكم الاستماع إلى ما أقوله بأني سأتعامل مع الأمور ببطء وحذر وأن تركيزي ينصب على التحدي المقبل".

وأضاف "لكن هذا هو أسلوبي الذي أريد أن أنتهجه، لأن في الماضي لم أكن أنتهج حقا هذا الأسلوب وهو ما انعكس بشكل سلبي ضدي".

وتابع اللاعب الصربي المصنف الأول عالميا "بدأت في الشعور أن وجود الكثير من التشتيت حولي يؤثر على مستواي".

ونجح ديوكوفيتش هذا الشهر في إضافة لقب ويمبلدون، إلى لقب أستراليا المفتوحة ورولان جاروس في 2021، ليعادل إنجاز غريميه روجر فيدرر ورفائيل نادال في الوصول إلى 20 لقبا بالبطولات الكبرى.

وسيبدأ ديوكوفيتش مشواره في ألعاب طوكيو في الدور الأول أمام البوليفي هوجو ديين المصنف 139.

وقال ديوكوفيتش "أعرف أن هناك الكثير من الأمور تنتظرني، وأعرف أن التاريخ على المحك. أنا محظوظ ومتحمس للوجود في هذا الموقف. لقد عملت بجدية كبيرة حتى أكون هنا".

وأضاف "دعونا نتحدث عن التاريخ إذا سارت كل الأمور هنا بشكل رائع بعد أن أنهي مشواري في البطولة".

ويغيب مجموعة من أبرز لاعبي التنس منهم فيدرر ونادال عن ألعاب طوكيو التي تأجلت لعام واحد بسبب كوفيد-19.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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