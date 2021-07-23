بعثة التشيك الأولمبية: إصابة متسابق الدراجات شليجل بكوفيد-19

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براج (رويترز) - قالت بعثة جمهورية التشيك في أولمبياد طوكيو يوم الخميس إن متسابق الدراجات ميخاو شليجل أصيب بكوفيد-19 وهو رابع رياضي يصاب بالعدوى في البعثة حتى الآن.

وأضافت البعثة في بيان أن شليجل يخضع للعزل الذاتي حاليا ولن يشارك في مسابقته الأولمبية يوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم قالت اللجنة الأولمبية التشيكية إن نتيجة فحص ماركيتا ناوش-سلوكوفا لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية جاءت إيجابية.

وحتى الآن أصيب ستة أفراد إجمالا من البعثة بالفيروس من بينهم أربعة رياضيين.

وفتحت اللجنة الأولمبية بالبلاد تحقيقا في رحلة جوية نقلت الرياضيين من براج حيث كانت أول حالة إصابة مسجلة من المسافرين.

واحتلت سلوكوفا المركز الخامس في أولمبياد لندن 2012.

وأصيب بالعدوى أيضا لاعب تنس الطاولة بافل سيروتسيك ولاعب الكرة الطائرة الشاطئية أوندريه بيروشيتش.

وكل هؤلاء المصابين كانوا ضمن رحلة جوية ضمت 14 رياضيا اتجهت إلى طوكيو يوم الجمعة الماضي.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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