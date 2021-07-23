جوجل يبدأ في إبلاغ مستخدميه بأسباب عثوره على النتائج في عمليات البحث

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(رويترز) - قالت شركة جوجل المملوكة لمجموعة ألفابت يوم الخميس إنها ستعرض على مستخدمي محرك البحث لديها المزيد من المعلومات حول سبب العثور على النتائج التي تظهر لهم.

وأضافت أن الباحثين عن استفسارات على جوجل سيصبح بمقدورهم الآن النقر للدخول في تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، وذلك للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات لموضوع البحث.

تجري جوجل تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها. وفي وقت سابق من هذا العام قدمت جوجل خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها. وبدأت كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوعا ما يتطور بسرعة وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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