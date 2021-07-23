مونزا تستضيف ثاني سباق سرعة في فورمولا 1

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(رويترز) - أعلن مسؤولو بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الخميس أن سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا في سبتمبر أيلول سيشهد ثاني سباق سرعة في البطولة.

وكانت حلبة سيلفرستون، التي استضافت أول سباق في تاريخ فورمولا 1 في 1950، الأولى من ثلاث حلبات تستضيف التجارب التأهيلية بنظام سباق سرعة لمسافة 100 كيلومتر على مدار نصف ساعة لتحديد أول المنطلقين في سباق الأحد.

وفي حال نجاح هذا النظام، فسيتم توسعته ليشمل المزيد من السباقات الموسم المقبل.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن اسم الحلبة التي ستستضيف سباق السرعة الثالث هذا الموسم.

وستقام سباقات في روسيا وتركيا واليابان بعد مونزا قبل التحول إلى الأمريكتين واختتام الموسم في الشرق الأوسط.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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