العداء الكيني كامورور ينسحب من أولمبياد طوكيو بسبب إصابة في الكاحل

أخبار اليابان





(رويترز) - ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس أن العداء الكيني جيفري كامورور المتخصص في سباق عشرة آلاف متر والفائز بماراثون نيويورك 2019 انسحب من أولمبياد طوكيو بسبب إصابة في الكاحل.

وسبق للعداء البالغ عمره 28 عاما الفوز ثلاث مرات بسباق نصف الماراثون في بطولة العالم وكان يحمل الرقم القياسي العالمي السابق.

وكان كامورور يأمل في الحصول على ميدالية في سباق عشرة آلاف متر بعد فوزه في التصفيات الكينية.

وفاز بميدالية فضية في بطولة العالم 2015 في بكين خلف البريطاني مو فرح.

وتأتي هذه الإصابة الجديدة بعد أن صدمته دراجة نارية خلال التدريبات قرب منزله في يونيو حزيران العام الماضي ليعاني من كسر في الساق وقتها.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html