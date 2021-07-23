حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 192.5 مليون والوفيات 4 ملايين و298526

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و298526.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭‭34398965‬‬

‭‭608809‬‬

الهند 31257720

‭‭418987‬‬

البرازيل 545604 19473954

روسيا 318679 6052900

فرنسا 111576 5911601

المملكة المتحدة 128980 5602321

تركيا 50709 5554317

الأرجنتين 102819 4798851

كولومبيا 117482 4679994

إيطاليا 127920 4302393

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

24 - العراق 18101 1526943

36 ‬‬‬‬- الأردن 9922 762706

40 - الإمارات 1910 667080

‭42‬ - المغرب 9517 567758

43‭ ‬- تونس 17913 555997

44 - لبنان 7887 551789

45 - السعودية 8130 514446

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html