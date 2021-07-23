حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 192.5 مليون والوفيات 4 ملايين و298526
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و298526.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 34398965
608809
الهند 31257720
418987
البرازيل 545604 19473954
روسيا 318679 6052900
فرنسا 111576 5911601
المملكة المتحدة 128980 5602321
تركيا 50709 5554317
الأرجنتين 102819 4798851
كولومبيا 117482 4679994
إيطاليا 127920 4302393
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
24 - العراق 18101 1526943
36 - الأردن 9922 762706
40 - الإمارات 1910 667080
42 - المغرب 9517 567758
43 - تونس 17913 555997
44 - لبنان 7887 551789
45 - السعودية 8130 514446
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
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