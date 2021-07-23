السماح لفريق قفز السدود الأسترالي بالمشاركة في منافسات الفردي

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طوكيو (رويترز) - تنفس فريق قفز السدود الأسترالي الصعداء يوم الجمعة بعد السماح للثنائي إدوينا توبس-ألكسندر وكاتي لوري بالمشاركة في منافسات الفردي في أولمبياد طوكيو بعد سقوط الفارس جيمي كيرموند في اختبار للكوكايين.

وتم استبعاد كيرموند من الفريق الأسترالي يوم الأربعاء بعد إيجابية عينته مما أدى إلى تفكيك الفريق المكون من ثلاثة متسابقين.

وقال إيان تشسترمان رئيس الفريق الأولمبي الأسترالي "نحن سعداء من أجل العضوتين الآخريين في الفريق واللتين كانتا في انتظار تأكيد مشاركتهما في البطولة.

"إدوينا وكاتي عملتا بجد لحجز مكانهما في الفريق الأسترالي ونحن سعداء بحصولهما على فرصة تحقيق حلمهما الأولمبي".

وتشارك لوري في الأولمبياد لأول مرة فيما تشارك توبس-ألكسندر للمرة الرابعة.

وتخوض الفارستان منافسات الفردي التي تنطلق في الثالث من أغسطس آب بدلا من منافسات الفرق.

وقالت لوري "الكلمات لا يمكنها وصف شعوري أنا وإدوينا بعد معرفتنا بالمشاركة في منافسات الفردي. كانت فترة متقلبة".

وستواجه أستراليا منافسة قوية من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا.

وتشارك مصر بالفارس نائل نصار خطيب جينفر جيتس ابنة بيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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