الجنوب أفريقي شانج يغيب عن الأولمبياد بعد الإبقاء على عقوبة الإيقاف

أخبار اليابان

من ميتش فيليبس

طوكيو (رويترز) - سيغيب الجنوب أفريقي ليبوجانج شانج متسابق المشي عن أولمبياد طوكيو بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة بالإبقاء على عقوبة إيقافه لأربعة أعوام بسبب المنشطات.

وفي 2019 سقط شانج في اختبار للمنشطات وأوقف لمدة أربعة أعوام.

وقرر المتسابق البالغ عمره 30 عاما، صاحب الزمن الوطني في سباق 20 كيلومترا مشيا، الاستئناف ضد القرار مما سمح له المشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد في يونيو حزيران.

لكن محكمة التحكيم الرياضية أبقت على العقوبة وهو ما يعني عودته للمنافسات في 2023.

وكان شانج احتل المركز 44 في سباق 20 كيلومترا مشيا في أولمبياد ريو 2016 والمركز الرابع في بطولة العالم 2017.

وتنتظر مواطنته كارينا هورن، صاحبة الزمن الوطني في سباق 100 مترا، جلسة استماع لمعرفة إمكانية مشاركتها في طوكيو بعد قرار إيقافها سابقا.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html