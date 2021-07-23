إصابة ثلاثة رياضيين آخرين بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوم الجمعة إن ثلاثة رياضيين آخرين اصيبوا بفيروس كورونا من بينهم حالة واحدة تسكن في القرية الأولمبية.

وأعلن المنظمون عن 19 إصابة جديدة متعلقة بالبطولة ليصل الإجمالي إلى 106.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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