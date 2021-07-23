السويسري كريم حسين يغيب عن الألعاب بسبب المنشطات

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من ميتش فيليبس

طوكيو (رويترز) - قال مسؤولون يوم الجمعة إن العداء السويسري كريم حسين بطل أوروبا السابق في سباق 400 متر حواجز سيغيب عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية في طوكيو بعد إيقافه لمدة تسعة أشهر بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وسقط حسين (32 عاما) الذي توج ببطولة أوروبا في بلاده عام 2014 في اختبار للكشف عن العقاقير والمنشطات خضع له في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة الأولمبية السويسرية في بيان "بناء على طلب من الوكالة السويسرية لمكافحة المنشطات فرضت هيئة الانضباط الأولمبية السويسرية إيقافا لمدة تسعة أشهر على كريم حسين".

وأضاف البيان "الإيقاف مستمر منذ 16 يوليو 2021 مع بداية الإيقاف المؤقت وهو يطبق على جميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالرياضة".

وردا على ذلك كتب العداء السويسري عبر تويتر "تبخر حلمي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية. أوقفت لمدة تسعة أشهر".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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