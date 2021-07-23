اتحاد: تأجيل المباراة الأولى لأوساكا في طوكيو إلى الأحد

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - أكد الاتحاد الدولي للتنس لرويترز أن المباراة الأولى للاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا في أولمبياد طوكيو تأجلت يوما واحدا إلى الأحد المقبل بناء على طلب منظمي الدورة الصيفية.

وكان من المقرر أن تبدأ أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى مسيرتها في الدورة يوم السبت في مواجهة الصينية سايساي تشينغ على الملعب الرئيسي في مجمع أرياكي للتنس.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للتنس "طلب التأجيل إلى يوم الأحد جاء من منظمي أولمبياد طوكيو 2020".

ولم يذكر سبب للتأجيل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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