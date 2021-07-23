1359 إصابة بكورونا في طوكيو الجمعة

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو يوم الجمعة عن ظهور 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة في مناطقها مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب الجائحة.

ويوم الخميس سجلت العاصمة اليابانية 1979 حالة إصابة وهو أعلى معدل لانتشار الفيروس سريع العدوى منذ يناير كانون الثاني الماضي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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