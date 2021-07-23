إندونيسيا تتقدم بطلب جديد لاستضافة ألعاب 2036

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جاكرتا (رويترز) - قال راجا سابتا أوكتوهاري رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية إن اللجنة تخطط للتقدم بطلب جديد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2036 بعد فشل سعيها لاستضافة دورة 2032 التي فازت بها برزبين الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وتنافست العديد من المدن والدول على استضافة أولمبياد 2032 ومن بينها العاصمة الإندونيسية وبودابست والصين والدوحة ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.

وقال المسؤول الإندونيسي في بيان "لن نتراجع وسنواصل القتال من أجل استضافة أولمبياد 2036".

وتسعى إندونيسيا رابع أكبر دولة في عدد السكان لأن تصبح رابع دولة آسيوية تستضيف الألعاب الصيفية بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وسبق لإندونيسيا استضافة دورة الألعاب الآسيوية في 2018.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية "سنعمل بمزيد من الجدية وسنبذل كل جهد مستطاع لتحقيق حلمنا المتمثل في استضافة الدورة الأولمبية".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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