إصابة المتسابق الألماني جيشكه بكوفيد-19 وانسحابه من سباق الدراجات على الطرق في ألعاب طوكيو
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طوكيو (رويترز) - قالت بعثة ألمانيا في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة إن المتسابق سيمون جيشكه أصيب بكوفيد-19 لينسحب من سباق الدراجات على الطرق يوم السبت.
ويقيم جيشكه في فندق مع زملائه في فريق الدراجات خارج القرية الأولمبية. وكانت نتائج جميع المتسابقين 13 الآخرين ومسؤولي فريق الدراجات الألماني جاءت سلبية سابقا وسيخضعون لمزيد من الفحوص.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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