إصابة المتسابق الألماني جيشكه بكوفيد-19 وانسحابه من سباق الدراجات على الطرق في ألعاب طوكيو

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المتسابق الألماني سيمون جيشكه في فرنسا بصورة من أرشيف رويترز.
المتسابق الألماني سيمون جيشكه في فرنسا بصورة من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت بعثة ألمانيا في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة إن المتسابق سيمون جيشكه أصيب بكوفيد-19 لينسحب من سباق الدراجات على الطرق يوم السبت.

ويقيم جيشكه في فندق مع زملائه في فريق الدراجات خارج القرية الأولمبية. وكانت نتائج جميع المتسابقين ‭‭13 ‬‬ الآخرين ومسؤولي فريق الدراجات الألماني جاءت سلبية سابقا وسيخضعون لمزيد من الفحوص.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز