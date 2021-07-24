إصابة المتسابق الألماني جيشكه بكوفيد-19 وانسحابه من سباق الدراجات على الطرق في ألعاب طوكيو

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طوكيو (رويترز) - قالت بعثة ألمانيا في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة إن المتسابق سيمون جيشكه أصيب بكوفيد-19 لينسحب من سباق الدراجات على الطرق يوم السبت.

ويقيم جيشكه في فندق مع زملائه في فريق الدراجات خارج القرية الأولمبية. وكانت نتائج جميع المتسابقين ‭‭13 ‬‬ الآخرين ومسؤولي فريق الدراجات الألماني جاءت سلبية سابقا وسيخضعون لمزيد من الفحوص.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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