ديوكوفيتش ينسحب من بطولة تورونتو على الملاعب الصلبة

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(رويترز) - أعلن الاتحاد الكندي للتنس يوم الجمعة انسحاب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بطولة تورونتو الإعدادية لأمريكا المفتوحة والمقررة الشهر المقبل.

ويشارك ديوكوفيتش الحاصل على أربعة ألقاب في البطولة الكندية في أولمبياد طوكيو حاليا ويأمل اللاعب الصربي أن يتوج "عاما ذهبيا" بتحقيق الفوز في كل البطولات الأربع الكبرى في عام واحد إضافة إلى الذهبية الأولمبية.

ويحتاج ديوكوفيتش للفوز بالذهبية في طوكيو وبطولة أمريكا المفتوحة ليحقق هذا الإنجاز الذي لم تحققه سوى الألمانية شتيفي جراف في 1988.

وأكمل ديوكوفيتش، البالغ عمره 34 عاما، الضلع الثالث من العام الذهبي بعد فوزه في ويمبلدون ليضيف اللقب إلى لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة ويعادل الرقم القياسي لروجر فيدرر ورفائيل نادال برصيد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقال منظمو بطولة تورونتو المقررة بين التاسع و15 اغسطس اب في إفادة صحفية "كنا نتمنى مشاركة ديوكوفيتش لكننا نتفهم قراره نظرا للمجهود الكبير الذي بذله لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى ومشاركته في ألعاب طوكيو.

"نتمنى له كل التوفيق في باقي الموسم".

وبعد انسحاب ديوكوفيتش من البطولة المقامة على ملاعب صلبة وهي واحدة من البطولات الإعدادية لأمريكا المفتوحة المقررة بين 30 اغسطس اب و12 سبتمبر أيلول سيكون الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول في بطولة تورونتو.

وقال الاتحاد الكندي للتنس أيضا إن النمساوي دومينيك تيم والبلجيكي ديفيد جوفين والسويسري ستانيسلاس فافرينكا انسحبوا أيضا للاصابة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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