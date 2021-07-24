الصينية يانغ تفوز بأول ذهبية في أولمبياد طوكيو في الرماية

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من ماري سايتو

طوكيو (رويترز) - أحرزت الصينية يانغ قيان أول ذهبية في أولمبياد طوكيو ونالت لقب بندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في الرماية يوم السبت.

وحققت يانغ رقما أولمبيا بتسجيل 251.8 نقطة، بينما حصلت الروسية أنستاسيا جالاشينا على المركز الثاني، وذهبت الميدالية البرونزية للسويسرية نينا كريستن.

وكانت جالاشينا تتصدر السباق نحو الميدالية الذهبية حتى الجولة الأخيرة قبل أن تنهار تحت الضغط وتسجل 8.9 نقطة، وهو أقل رصيد لها طوال المنافسات، لتصل في النهاية إلى 251.1 نقطة.

وردت يانغ بتسجيل 9.8 نقطة في المحاولة الأخيرة لتنتزع الميدالية الذهبية وتسجل رقما أولمبيا.

وخرجت الأمريكية ماري تاكر، صاحبة المركز الثاني عالميا، مبكرا واحتلت المركز السادس.

وقدم توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الميداليات للفائزات.

وقالت يانغ "كنت أشعر بتوتر كبير. المنافسة كانت متقاربة جدا، لكني سعيدة جدا أني تمكنت من الفوز".

وأضافت في وقت لاحق للصحفيين عبر مترجم "لقد تدربنا على كيفية المران تحت الضغط. كان المدربون يفرضون أجواء من التوتر لمحاولة فرض الضغط".

وأكدت الروسية جالاشينا أنها تأثرت بالضغط في آخر محاولة وقالت "لم يكن تفكيري في المكان الصحيح. فقدت التركيز. وهذا تفسير سهل جدا لما جاء"، قبل أن تؤكد أنها "سعيدة جدا" بالحصول على ميدالية في ظهورها الأول في الأولمبياد.

ويشارك الرياضيون الروس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية في ألعاب طوكيو ضمن عقوبات مفروضة بسبب تعاطي المنشطات.

وسجلت النرويجية شانيت هيج دوستاد رقما أولمبيا في التصفيات وبلغ 632.9 نقطة لكنها لم تنجح لاحقا في الحصول على ميدالية.

ونال جواد فروغي ذهبية مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار ليمنح إيران أول ميدالية ذهبية لها في منافسات الرماية في الأولمبياد.

وحقق فروغي 244-8 نقطة متفوقا على الصربي دامير ميكيتش صاحب الفضية والذي حقق 237.9 نقطة.

وحصد الصيني بانغ وي بطل أولمبياد بكين 2008 الميدالية البرونزية.

ولم تفلح محاولة أسطورة الرماية الكوري الجنوبي جين جونج-أوه في تعزيز رقمه القياسي بتحقيق الميدالية الذهبية الخامسة في الفردي بعد فشله في التأهل للنهائي.

(إعداد أسامة خيري وشادي أمير للنشرة العربية)

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