ديوكوفيتش يحسم الفوز وسط معاناة لاعبي التنس من الحرارة

أخبار اليابان

من سوديبتو جانجلي

طوكيو (رويترز) - استهل نوفاك ديوكوفيتش مشواره نحو إكمال التتويج بألقاب البطولات الأربع الكبرى بجانب ذهبية الأولمبياد بالفوز 6-2 و6-2 على البوليفي هوجو دييين المصنف 139 عالميا يوم السبت في طقس شديد الحرارة في اليوم الأول لمنافسات التنس في طوكيو.

وتبقى شتيفي جراف الوحيدة التي أحرزت كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى والذهبية الأولمبية في العام ذاته، لكن اللاعب الصربي البالغ عمره (34 عاما) يحتاج إلى ذهبية طوكيو ولقب أمريكا المفتوحة لمعادلة إنجاز اللاعبة الألمانية عام 1988.

ولم يرغب المصنف الأول عالميا في قضاء وقت طويل بالملعب وسط الحرارة العالية والرطوبة لذا أكمل انتصاره في الملعب الرئيسي خلال ساعة تقريبا.

وفي حرارة بلغت 33 درجة ونسبة رطوبة مرتفعة عانى اللاعبون أثناء اللعب ولم تساعدهم كثيرا أكياس الثلج ورذاذ المياه عبر أنابيب لتلطيف الأجواء.

وقال ديوكوفيتش الذي سيواجه الألماني يان-لينارد شتروف في الدور الثاني عن الظروف الجوية "صعبة جدا".

وأضاف "أعتقد أن اليوم كان الأشد حرارة حتى الآن وأتحدث بالنيابة عن لاعبين آخرين. الملاعب الصلبة تمتص الحرارة ولا توجد الكثير من الرياح أو النسمات وكانت أجواء صعبة بالتأكيد.

"لكنني سعيد باجتياز العقبة الأولى وأعتقد أنني لعبت بصلابة ويمكنني أن أتحسن وأشعر بالرضا عن أدائي".

* شمس قوية

وخسرت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا شوطا واحدا أمام الإيطالية سارة إيراني، لكن وصيفة بطلة رولان جاروس عانت في الملعب رقم 3 بسبب أشعة الشمس القوية وحصلت على وقت للعلاج في المجموعة الثانية.

وشعرت بافليوتشنكوفا، التي تمثل اللجنة الأولمبية الروسية بعد منع روسيا من رفع علمها أو عزف نشيدها بسبب اتهامات المنشطات، بإغماء وطلبت وقتا للعلاج خلال التقدم 4-1 في المجموعة الثانية.

لكنها عادت بقوة لتخرج بالانتصار 6-صفر و6-1.

وقال مواطنها دانييل ميدفيديف إنه لعب وسط أصعب درجات حرارة واجهها بعدما تغلب على ألكسندر بوبليك لاعب قازاخستان 6-4 و7-6 في الدور الثاني بالملعب الرئيسي.

وأضاف ميدفيديف المصنف الثاني عالميا "لكن يجب أن تلعب. إنها الأولمبياد ويجب أن تنافس على ميدالية ولست هنا للبكاء من أجل الحرارة وكانت الأجواء صعبة على الجميع".

* شيانتيك تتوهج

وقدمت البولندية إيجا شيانتيك عرضا قويا وفازت 6-2 و6-2 على الألمانية مونا بارتل في ظهورها الأول بالأولمبياد.

وحافظت شيانتيك، بطلة فرنسا المفتوحة 2020، على هدوئها في الملعب الرئيسي وتفوقت على بارتل لتتأهل للدور الثاني لمواجهة الإسبانية باولا بادوسا.

وقالت شيانتيك للصحفيين "كنت أشعر بارتفاع الحرارة. رغم أني تدربت هنا منذ عدة أيام، كانت الأجواء مختلفة خلال المباراة".

وأضافت شيانتيك التي شارك والدها توماش في منافسات التجديف مع بولندا في أولمبياد 1988 "أنا سعيدة أني وصلت إلى الدور الثاني، ولم تتمثل الصعوبة في الرطوبة والحرارة فقط بل في الشمس أيضا".

ولم تقض بطلة فرنسا المفتوحة باربورا كريتشيكوفا وقتا طويلا في الملعب بعد انسحاب منافستها زارينا دياز من قازاخستان للإصابة حين كانت اللاعبة التشيكية متقدمة 5-2.

وفي زوجي الرجال تأهل الثنائي البريطاني آندي موراي وجو ساليسبري إلى الدور الثاني بالفوز على الفرنسيين نيكولا ماهو وبيير-أوج-إيربير 6-3 و6-2.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)









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