الصينية هو تحرز ذهبية وزن 49 كيلوجراما في رفع الأثقال

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طوكيو (رويترز) - أحرزت الصينية هو تشيهوي ذهبية وزن 49 كيلوجراما في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو يوم السبت لتمنح الميدالية الذهبية الثانية لبلادها في رياضتين بعدما حققت 210 كيلوجرامات في المجموع لتتفوق على لاعبتي الهند وإندونيسيا بسهولة.

وحطمت هو الأرقام الأولمبية في ثلاث فئات في الخطف والنطر والمجموع بإجمالي 210 كيلوجرامات بفارق ثلاث كيلوجرامات عن رقمها القياسي العالمي.

كما تملك رقما عالميا في الخطف بوزن 96 كيلوجراما لكنها لن تنافس في هذا الوزن في طوكيو.

ونالت تشانو ميراباي، الرباعة الهندية الوحيدة في الألعاب، الفضية بمجموع 202 كيلوجرام فيما حصدت الإندونيسية ويندي كانتيكا أيسا (19 عاما) البرونزية بمجموع 194 كيلوجراما.

وكانت تشانو ضمن رباعتين لم تسجلا مجموعا في أولمبياد ريو بعد الفشل في ثلاث محاولات في النطر.

وفي مشاركتها الأولمبية الأولى فشلت الأمريكية جوردان ديلاكروز في محاولاتها الثلاث وكذلك اليابانية المخضرمة هيرومي ميكاي وفشلتا في تسجيل مجموع.

وفي وقت سابق يوم السبت نالت الصينية يانغ قيان ذهبية بندقية ضغط الهواء من عشرة أمتار في الرماية.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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