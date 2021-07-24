التونسي الجندوبي يبلغ نهائي وزن 58 كيلوجراما في التايكوندو

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(رويترز) - تأهل التونسي محمد خليل الجندوبي إلى نهائي وزن 58 كيلوجراما في التايكوندو بأولمبياد طوكيو بعد فوزه على الكوري جانج جون بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا يوم السبت.

وانتصر الجندوبي البالغ عمره 19 عاما بنتيجة 25-19 بعدما أحرز عشر نقاط في آخر دقيقة من المباراة التي فرض عليها سيطرته منذ الجولة الثانية.

ويلعب الجندوبي في النهائي في وقت لاحق من يوم السبت ضد الإيطالي فيتو ديلاكويلا الذي سحق الأرجنتيني لوكاس لاوتارو جوزمان بنتيجة 29-10.

(تغطية صحفية شادي أمير للنشرة العربية)

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