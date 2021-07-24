العاصمة اليابانية تسجل 1128 إصابة جديدة بكورونا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو يوم السبت 1128 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 1979 يوم الخميس ، في أعلى حصيلة منذ يناير كانون الثاني.

وعادة ما تشهد الأعداد انخفاضا في أيام العطلات بسبب قلة الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابة بالفيروس.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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