الإكوادوري كاراباز يحرز ذهبية الدراجات على الطرق

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من مارتن هيرمان

طوكيو (رويترز) - قدم الإكوادوري ريتشارد كاراباز هجوما مذهلا قرب النهاية ليحرز ذهبية منافسات الدراجات على الطرق في أولمبياد طوكيو يوم السبت فيما اكتفى تادي بوجاتشر بالبرونزية.

وهاجم السلوفيني بوجاتشر في المرتفع الأخير الكبير في طقس حار ورطوبة عالية لكن ذلك لم يستمر في مرتفع ميكوني.

واغتنم كاراباز الفرصة في العودة إلى حلبة فوجي للسيارات التي شهدت حضور جماهير قليلة.

وقال كاراباز (28 عاما) للصحفيين "إنها لحظة مذهلة لي ويجب أن تتحلى بالإيمان دائما واجتهدت كثيرا للوجود هنا. إنها لحظة هائلة".

وأضاف "يمكنني فقط أن أشكر الشعب الإكوادوري على الدعم ومنحتوني دفعة كبيرة بكل صدق".

وابتعد بطل سباق إيطاليا السابق والأمريكي براندون ماكنلتي بفارق دقيقة واحدة عن المرشحين.

لكن الإرهاق تملك من ماكنلتي ولم يستطع مجاراة السرعة ليتقلص الفارق مع المجموعة المطاردة إلى 15 ثانية ليقرر كاراباز المضي قدما دون مساعدة.

وعزز المتسابق القادم من أمريكا الجنوبية والذي اشتهر باسم "لوكوموتيف" تفوقه وعبر خط النهاية بفارق 67 ثانية عن أقرب منافسيه ليشاهد الصراع على المركزين الثاني والثالث.

وتفوق البلجيكي فوت فان آرت على بوجاتشر، المتوج بلقب سباق فرنسا مطلع الأسبوع الماضي، بفارق ضئيل.

وهذه هي الذهبية الثانية فقط للإكوادور في الألعاب الأولمبية بعد فوز جيفرسون بيريز بلقب 20 كيلومترا مشيا في أتلانتا 1996.

وتعرض البريطاني جيرينت توماس، أحد المرشحين للذهبية، لحادث وانسحب من السباق قبل 50 كيلومترا من النهاية.

(إعداد شادي أمير وأحمد مصطفى للنشرة العربية)

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