كراسنيكي من كوسوفو تفوز بأول ذهبية للجودو في أولمبياد طوكيو

طوكيو 2020

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لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي تحتفل بفوزها بذهبية وزن 48 كيلوجراما في أولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت. تصوير: هانا مكاي - رويترز.
لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي تحتفل بفوزها بذهبية وزن 48 كيلوجراما في أولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت. تصوير: هانا مكاي - رويترز.

طوكيو (رويترز) - ‭‭ ‬‬فازت لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي بذهبية وزن 48 كيلوجراما في أولمبياد طوكيو بعد تغلبها على اليابانية فونا توناكي في النهائي يوم السبت.

ونالت الأوكرانية داريا بيلوديد وأورانتستسيج مونخبات من منغوليا برونزيتين.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز