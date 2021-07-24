كراسنيكي من كوسوفو تفوز بأول ذهبية للجودو في أولمبياد طوكيو
أخبار اليابانطوكيو 2020
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طوكيو (رويترز) - فازت لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي بذهبية وزن 48 كيلوجراما في أولمبياد طوكيو بعد تغلبها على اليابانية فونا توناكي في النهائي يوم السبت.
ونالت الأوكرانية داريا بيلوديد وأورانتستسيج مونخبات من منغوليا برونزيتين.
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)
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