تاكاتو يمنح اليابان أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز ناوهيسا تاكاتو في نهائي الجودو لوزن 60 كيلوجراما ليمنح اليابان صاحبة الضيافة أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو يوم السبت.

وتغلب تاكاتو على التايواني يانغ يونغ-وي في النهائي ليعزز قوة اليابان في هذه الرياضة التي نشأت بالبلاد.

ونال يلدوز سميتوف من قازاخستان والفرنسي لوكا مكيدزه برونزيتين.

وبكى تاكاتو، بطل العالم ثلاث مرات والحاصل على برونزية ريو 2016، أثناء التتويج أمام المدرجات الخالية في ملعب نيبون بودوكان مقر الفنون القتالية اليابانية والحفلات الغنائية الكبرى.

وتأهلت اليابانية فونا توناكي إلى نهائي وزن 48 كيلوجراما للسيدات لكنها خسرت من ديستريا كراسنيكي من كوسوفو.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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