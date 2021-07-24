المجري سيلاجي يفوز بذهبية السيف ويدخل تاريخ الأولمبياد

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز المجري آرون سيلاجي (31 عاما) بذهبية فردي السيف يوم السبت ليصبح أول رجل يحقق ثلاث ميداليات ذهبية للفردي في منافسات السلاح في تاريخ الأولمبياد.

ونال الإيطالي لويجي ساميلي الميدالية الفضية بينما حصل الكوري الجنوبي كيم-جونج-هوان على البرونزية.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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