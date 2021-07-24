المجري سيلاجي يفوز بذهبية السيف ويدخل تاريخ الأولمبياد

طوكيو 2020

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المجري آرون سيلاجي يحتفل بالفوز بذهبية فردي السيف في أولمبياد طوكيو يوم السبت. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.
المجري آرون سيلاجي يحتفل بالفوز بذهبية فردي السيف في أولمبياد طوكيو يوم السبت. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

طوكيو (رويترز) - فاز المجري آرون سيلاجي (31 عاما) بذهبية فردي السيف يوم السبت ليصبح أول رجل يحقق ثلاث ميداليات ذهبية للفردي في منافسات السلاح في تاريخ الأولمبياد.

ونال الإيطالي لويجي ساميلي الميدالية الفضية بينما حصل الكوري الجنوبي كيم-جونج-هوان على البرونزية.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز