حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 193.12 مليون والوفيات 4 ملايين و307906

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 193.12 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و307906.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭608080‬ ‭34453691‬

الهند ‭420016‬ 31332159

البرازيل 547016 19523711

روسيا 319474 6078522

فرنسا 111587 5933510

المملكة المتحدة 129044 5637975

تركيا 50821 5574997

الأرجنتين 103074 4812351

كولومبيا 117836 4692570

إيطاليا 127937 4307535

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

24 - العراق 18167 1535848

36 ‬‬‬‬- الأردن 9933 763437

40 - الإمارات 1913 668601

‭42‬ - المغرب 9536 569668

43‭ ‬- تونس 18052 558306

44 - لبنان 7890 553615

45 - السعودية 8141 515693

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html