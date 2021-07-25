الأمريكي كاليش يحرز ذهبية سباق 400 متر فردي متنوع للسباحة

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طوكيو (رويترز) - أحرز الأمريكي تشيس كاليش ذهبية سباق 400 متر فردي متنوع للسباحة للرجال في أولمبياد طوكيو صباح يوم الأحد.

وسجل كاليش أربع دقائق و9.42 ثانية ليحسم اللقب وبفارق 0.86 ثانية عن مواطنه الأمريكي جاي ليذرلاند صاحب الفضية.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأسترالي بريندون سميث الذي سجل أربع دقائق و10.38 ثانية.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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