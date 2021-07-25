التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة

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طوكيو (رويترز) - أحرز التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو يوم الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الألعاب الجارية.

وسجل الحفناوي ثلاث دقائق و43.36 ثانية ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكي كيران سميث الذي سجل ثلاث دقائق و43.94 ثانية.

وكان التونسي محمد خليل الجندوبي حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كيلوجراما في التايكوندو يوم السبت.

(تغطية صحفية أسامة خيري للنشرة العربية)

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