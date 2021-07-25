اليابانية أوهاشي تحرز ذهبية سباق 400 متر فردي متنوع للسيدات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت اليابانية يوي أوهاشي بذهبية سباق 400 متر فردي متنوع للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأحد بعدما حققت أربع دقائق و32.08 ثانية.

ونالت الأمريكية إيما ويانت الفضية بزمن أربع دقائق و32.76 ثانية فيما ذهبت البرونزية إلى مواطنتها هالي فليكينجر بزمن أربع دقائق و34.90 ثانية.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html