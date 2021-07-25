باتساراشكينا تحرز ذهبية مسدس ضغط الهواء من عشرة أمتار وشينر يفوز بالذهبية

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طوكيو (رويترز) - أحرزت الروسية فيتالينا باتساراشكينا ذهبية مسدس ضغط الهواء من عشرة أمتار في منافسات الرماية بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وفازت البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا بالميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية للصينية جيانغ ران شين.

ونال الأمريكي ويليام شينر ذهبية بندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار برقم أولمبي جديد بلغ 251.6 نقطة بعد تفوقه على الصينيين شينغ ليهاو ويانغ هاوران صاحبي الفضية والبرونزية على الترتيب.

وتصدرت جيانغ الترتيب خلال التصفيات برقم أولمبي بلغ 587 نقطة، لكن كوستادينوفا اقتربت من حصد الذهبية بعد انتزاع الصدارة في بداية الدور النهائي.

ومع اقتراب باتساراشكينا من الصدارة، انهارت كوستادينوفا تحت الضغط وسجلت تسع نقاط في محاولتها الأخيرة وهو أقل رصيد لها.

وبعد ذلك، سجلت باتساراشكينا 10.4 نقطة لتتفوق على منافستها البلغارية وتنتزع الميدالية الذهبية.

وينافس الرياضيون الروس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية في أولمبياد طوكيو هذا العام ضمن عقوبات بسبب فضائح منشطات عديدة.

واحتلت الأوكرانية أولينا كوستيفيتش، البطلة الأولمبية سابقا، المركز الرابع.

وبعمر 16 عاما و233 يوما أصبح الصيني شينغ أصغر حاصل على ميدالية أولمبية في الرماية بعد حصده الفضية.

وقال الأمريكي شينر "تدربت من أجل هذا. بعد التأجيل لمدة عام كان هناك المزيد من العمل للقيام به لكن الشعور مذهل".

واكتفى المجري إستفان بيني المصنف الأول عالميا بالمركز الخامس فيما جاء الروسي فلاديمير ماسلنيكوف في المركز الثامن بعد حصوله على برونزية ألعاب ريو.

(إعداد أسامة خيري وشادي أمير للنشرة العربية)









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