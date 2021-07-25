أستراليا تفوز بذهبية التتابع أربعة في 100 متر حرة للسيدات بزمن عالمي جديد

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - فازت أستراليا بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر سباحة حرة للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأحد بعد تحقيق زمن عالمي جديد وهو ثلاث دقائق و29.69 ثانية.

ونالت كندا الميدالية الفضية بزمن ثلاث دقائق و32.78 ثانية فيما حصدت أمريكا البرونزية بزمن ثلاث دقائق و32.81 ثانية.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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