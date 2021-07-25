إيطاليا تنتفض وتهزم ألمانيا في كرة السلة للرجال

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قدمت إيطاليا أداء رائعا في آخر خمس دقائق لتقلب تأخرها إلى فوز 92-82 على ألمانيا في المجموعة الثانية في منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وكانت إيطاليا متأخرة 82-80 قبل أن تسجل 12 نقطة متتالية لتنتزع الفوز بعدما سيطرت ألمانيا منذ بداية المباراة.

وتصدر سيموني فونتشيو قائمة مسجلي إيطاليا وله 20 نقطة وتبعه ستيفانو تونت برصيد 18 نقطة.

وكان ماودو لو الأكثر تسجيلا في صفوف ألمانيا برصيد 24 نقطة.

وتلعب أستراليا ضد نيجيريا في المجموعة ذاتها في وقت لاحق يوم الأحد.

وفي وقت سابق، صمدت التشيك أمام انتفاضة إيران قرب النهاية لتفوز 84-78.

وتقدمت التشيك طيلة المباراة بفضل تسجيل اللاعبين الاحتياطيين 52 نقطة واتسع الفارق إلى 22 نقطة في الربع الأخير.

لكن إيران انتفضت لتقلص الفارق قبل دقيقة وعشر ثوان من النهاية.

وصمدت التشيك لتحقق الفوز في المجموعة الأولى التي تضم فرنسا والولايات المتحدة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)









(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html