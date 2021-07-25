الأسترالية بارتي المصنفة الأولى عالميا تودع منافسات التنس من الدور الأول

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طوكيو (رويترز) - ودعت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا منافسات فردي التنس للسيدات بأولمبياد طوكيو من الدور الأول بعد خسارتها أمام سارة سوريبيس تورمو بنتيجة 6-4 و6-3 يوم الأحد.

وقدمت بارتي، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى آخرهما في ويمبلدون مطلع الشهر الحالي، أداء متواضعا أمام اللاعبة الإسبانية المصنفة 48 عالميا.

وأبلغت سوريبيس تورمو الصحفيين "هذا شعور رائع. ما زلت لا أصدق. هذا أمر مذهل بالنسبة لي، كنت أحلم بذلك طيلة حياتي وتحقيق المزيد والفوز على المصنفة الأولى عالميا لذا أنا سعيدة للغاية".

وقالت اللاعبة الإسبانية، التي حسمت مواجهتها الأولى ضد بارتي في ساعة و34 دقيقة، إنها تتطلع لمباراة الزوجي مع مواطنتها باولا بادوسا في وقت لاحق الأحد في طقس حار.

وأضافت "ألعب مع باولا وهي واحدة من صديقاتي المقربات ونحن سعداء للغاية باللعب في منافسات الزوجي وسنستمتع بها ولا يهم الطقس".

وتابعت "نحن هنا للعب والاستمتاع وهذا ما سنحاول فعله".

وتلعب سوريبيس تورمو في الدور الثاني ضد الفرنسية فيونا فيرو التي تغلبت على اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا بنتيجة 2-6 و6-4 و6-2.

وأبلغت بارتي محطة الأولمبياد التلفزيونية بعد المباراة "يوم مخيب للغاية. كنت متوترة للغاية. لكني متحمسة من أجل منافسات الزوجي.. (ما زلت أملك فرصة) لكي أجعل الجميع يفخرون بي".

وكانت بارتي وزميلتها ستورم ساندرز تغلبتا على اليابانيتين ماكوتو مينوميا وناو هيبينو في الدور الأول يوم السبت.

وانتهى حلم بارتي بالانضمام إلى شتيفي جراف (1988) وفينوس وليامز (2000) وشقيقتها سيرينا (2012) وهن فقط من فزن بذهبية الأولمبياد ولقب ويمبلدون في العام ذاته.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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