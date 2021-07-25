هوريجومي يحرز أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في التزلج على الألواح

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرز الياباني يوتو هوريجومي أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في التزلج على الألواح عندما فاز في نهائي منافسات الشارع للرجال بهذه الرياضة في طوكيو يوم الأحد.

ونال البرازيلي كيلفن هوفلر الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الأمريكي جاجر إيتون.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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