هوريجومي يحرز أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في التزلج على الألواح

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

الياباني يوتو هوريجومي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي نتوورك.
الياباني يوتو هوريجومي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي نتوورك.

طوكيو (رويترز) - أحرز الياباني يوتو هوريجومي أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في التزلج على الألواح عندما فاز في نهائي منافسات الشارع للرجال بهذه الرياضة في طوكيو يوم الأحد.

ونال البرازيلي كيلفن هوفلر الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الأمريكي جاجر إيتون.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز