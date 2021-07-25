طوكيو تسجل 1763 إصابة جديدة بكوفيد-19

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رجل وامرأة يضعان كمامتين بجوار محطة شيباكوين لقطارات الأنفاق خلال جائحة فيروس كورونا في طوكيو يوم الأحد. تصوير: كيفن كومز - رويترز.
رجل وامرأة يضعان كمامتين بجوار محطة شيباكوين لقطارات الأنفاق خلال جائحة فيروس كورونا في طوكيو يوم الأحد. تصوير: كيفن كومز - رويترز.

طوكيو (رويترز) - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو يوم الأحد 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 1979 يوم الخميس، في أعلى حصيلة منذ يناير كانون الثاني.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز