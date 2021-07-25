طوكيو تسجل 1763 إصابة جديدة بكوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو يوم الأحد 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 1979 يوم الخميس، في أعلى حصيلة منذ يناير كانون الثاني.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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