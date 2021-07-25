النمساوية كيزنهوفر تفاجئ الهولنديات وتحرز ذهبية سباق الدراجات على الطرق

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من مارتن هيرمان

طوكيو (رويترز) - حققت النمساوية آنا كيزنهوفر واحدة من أكبر المفاجآت بعدما انتزعت ذهبية سباق الدراجات على الطرق للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأحد إذ فشلت خطط الفريق الهولندي.

وتقدمت كيزنهوفر البالغ عمرها 30 عاما بفارق عشر دقائق مع مجموعة من خمس متسابقات هاجمن في بداية السباق البالغ طوله 137 كيلومترا.

واستمر هجوم كيزنهوفر بمفردها قبل 40 كيلومترا من النهاية وفشلت الهولندية آنا فان دير بريجن في تنظيم هجوم مناسب.

ورغم الطقس الحار حافظت بطلة سباق الفردي ضد الساعة على هدوئها وواصلت النظر للخلف للتأكد من عدم وجود متسابقات هولنديات خلفها.

وصمدت كيزنهوفر لتحقق ذهبية غير متوقعة وبكت بعد خط النهاية.

ونالت الهولندية أنميك فان فلويتن، التي كانت حاولت الهجوم مبكرا في السباق، الفضية فيما انتزعت الإيطالية إليسا لونجو بورجيني الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في الألعاب.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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