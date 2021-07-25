إصابة رام المصنف الأول عالميا بفيروس كورونا وانسحابه من منافسات الجولف في طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال الاتحاد الدولي للجولف يوم الأحد إن جون رام المصنف الأول عالميا أصيب بفيروس كورونا وانسحب من أولمبياد طوكيو.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن عينة اللاعب الإسباني جاءت إيجابية لفيروس كورونا في الاختبار الأخير قبل السفر إلى اليابان.

وفي وقت سابق يوم الأحد أعلن الأمريكي برايسون ديتشامبو المصنف السادس عالميا انسحابه من الألعاب لإصابته بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الأمريكي للجولف إن باتريك ريد سيشارك بدلا من ديتشامبو.

وتنطلق منافسات الرجال الخميس المقبل.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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