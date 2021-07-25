أوساكا تفوز وهزيمة بارتي في طوكيو

أخبار اليابان

من روزانا لطيف

طوكيو (رويترز) - تأهلت اليابانية نعومي أوساكا إلى الدور الثاني في منافسات فردي التنس للسيدات بأولمبياد طوكيو الصيفي يوم الأحد بعد انتصارها السهل على الصينية تشينغ سايساي بنتيجة 6-1 و6-4.

وتأمل أوساكا أن تكون اللاعبة الرابعة التي تحرز ذهبية منافسات الفردي على أرضها منذ أولمبياد سول 1988.

وأبلغت أوساكا الصحفيين "شعرت بتوتر بوجودي في اليابان حيث ألعب هنا لأول مرة في نحو عامين كما أنها مشاركتي الأولمبية الأولى.

"كانت مباراة عصيبة. لكني سعيدة بتحقيق الفوز فهي (سايساي) لاعبة قوية".

وتعد أوساكا، التي أشعلت المرجل الأولمبي يوم الجمعة، واحدة من أبرز آمال اليابان في الحصول على ميدالية حيث تلعب على الملاعب الصلبة المفضلة لديها والتي شهدت حصولها على جميع ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى.

وأشارت أوساكا إلى أنها كانت منتعشة بعد العطلة التي حصلت عليها منذ مايو أيار من أجل صحتها النفسية.

ولم تهتم المصنفة الثانية عالميا بالطقس الحار الذي أزعج العديد من اللاعبين الآخرين.

وقالت "الأمر على ما يرام بالنسبة لي... أحب الوجود هنا، في الحقيقة أنا أحب هذا الطقس".

أجواء شديدة الحرارة

وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف، المصنفان الأول والثاني في طوكيو، طلبا من المنظمين يوم السبت نقل المباريات إلى الفترة المسائية لتفادي الطقس الحار.

وفي وقت سابق من يوم الأحد ودعت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا منافسات الفردي عقب خسارتها أمام الإسبانية سارة سوريبيس تورمو المصنفة 48 عالميا بنتيجة 6-4 و6-3.

واستغلت اللاعبة الإسبانية أخطاء بارتي (25 عاما) لتضرب موعدا في الدور المقبل مع الفرنسية فيونا فيرو.

وقالت بارتي بعد الهزيمة "لم أشعر قط بالارتياح خلال المباراة ولم أتمكن من اللعب بطريقتي وإيقاعي".

وأضافت "الأساس بالنسبة لي هو تحقيق ضربات إرسال ناجحة ولم أتمكن من القيام بذلك اليوم. كنت متوترة قليلا وارتكبت الكثير جدا من الأخطاء".

وبعد وقت قصير من تأكيد مشاركته في الدورة بديلا للبريطاني الشهير آندي موراي نجح الأسترالي ماكس بورسيل في الفوز على المصنف التاسع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في مفاجأة كبيرة.

وانسحب مواري المتوج بذهبيتين أولمبيتين في الفردي من الدورة قبل ساعات فقط من موعد انطلاق مباراته الأولى بسبب مشكلة في عضلات الفخذ.

وفاز اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و3-6 و6-3 وسيلتقي في الدور المقبل مع الأمريكي فرانسيس تيافو.

وصعد الياباني كي نيشيكوري صاحب البرونزية في ريو دي جانيرو 2016 للدور الثاني أيضا بعد الفوز على أندريه روبليف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية.

(إعداد فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

















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