السعودية تتلقى الخسارة الثانية على التوالي، وفرص مصر تتعقد في التأهل ضمن منافسات كرة القدم

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طوكيو (رويترز) - تلقى المنتخب السعودي الهزيمة الثانية على التوالي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة 3-2 أمام ألمانيا في المجموعة الرابعة يوم الأحد.

وسجل سامي النجعي ثنائية السعودية بواقع هدف في كل شوط، لكن هدف متأخر من ضربة رأس لفيلكس أودوخاي منح ألمانيا الانتصار.

وظلت السعودية بدون نقاط من مباراتين، بينما وضعت ألمانيا أول ثلاث نقاط في رصيدها، فيما تتصدر البرازيل، حاملة اللقب، المجموعة بأربع نقاط بعد تعادلها سلبيا مع ساحل العاج التي تساويها في رصيد النقاط.

وسجلت البرازيل أربعة أهداف في انتصارها على ألمانيا في مباراتها الأولى لكن هجومها فشل في هز الشباك أمام منتخب ساحل العاج العنيد، وسددت أربع كرات فقط على المرمى طيلة المباراة.

وفي المجموعة الثالثة، تعقدت فرص مصر في التأهل إلى دور الثمانية بعد خسارتها 1-صفر أمام الأرجنتين.

وسجل المدافع فاكوندو ميدينا الهدف الوحيد للمنتخب الأرجنتيني بعد سبع دقائق من الشوط الثاني عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم إثر ركلة ركنية.

وضغط المنتخب المصري، الذي أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول، بحثا عن هدف التعادل لكنه لم ينجح في هز الشباك ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المجموعة الثالثة بعد تعادله بدون أهداف مع إسبانيا في مباراته الأولى.

ولدى الأرجنتين، التي خسرت مباراتها الأولى أمام أستراليا، ثلاث نقاط من مباراتين. بينما تصدرت إسبانيا المجموعة بأربع نقاط بفوزها 1-صفر على أستراليا بهدف الجناح ميكل أويارزابال.

وتحتل أستراليا المركز الثاني بثلاث نقاط، متقدمة بفارق الأهداف عن الأرجنتين، بينما تتذيل مصر المجموعة بنقطة واحدة.

واستعادت فرنسا توازنها بعد أن سجل تيجي سافانييه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودها للتغلب 4-3 على جنوب أفريقيا.

وتأخر المنتخب الفرنسي، الذي تعرض لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام المكسيك في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الأولى، بنتيجة 3-2 قبل عشر دقائق على النهاية أمام جنوب أفريقيا لكن المهاجم أندريه بيير-جينياك هز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليكمل ثلاثيته الشخصية قبل هدف سافانييه المتأخر.

وشهد استاد إيباراكي في طوكيو إثارة متأخرة في المجموعة الثانية حيث هز ريجوبرتو ريفاس الشباك قبل ثلاث دقائق على النهاية ليمنح هندوراس الفوز 3-2 على نيوزيلندا.

وضمن المجموعة ذاتها فازت كوريا الجنوبية 4-صفر على رومانيا لتتصدر المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن كل من نيوزيلندا وهندوراس ورومانيا ولكل منهم ثلاث نقاط من مباراتين.

واقتربت اليابان صاحبة الأرض من التأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزها 2-1 على المكسيك لتحقق انتصارها الثاني على التوالي وتتصدر المجموعة الأولى بست نقاط.

وسجل هدفا اليابان تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد وصانع اللعب ريتسو دوان في أول 11 دقيقة.

وتحتل المكسيك وفرنسا المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تتذيل جنوب افريقيا المجموعة بدون نقاط.

(اعداد أحمد ماهر وأحمد الخشاب للنشرة العربية)













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