نيشيكوري يصعق المصنف الخامس روبليف

أخبار اليابان





من روزانا لطيف

طوكيو (رويترز) - تأهل الياباني كي نيشيكوري إلى الدور الثاني في منافسات فردي الرجال في التنس بأولمبياد طوكيو يوم الأحد بعد فوزه على المصنف الخامس أندريه روبليف 6-3 و6-4.

وقال نيشيكوري، الذي نال الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، إنه سعيد بالعودة للعب في أعلى مستويات التنس بعد معاناة مع الإصابات في السنوات الأخيرة.

وأبلغ نيشيكوري الصحفيين "تعلمون أنه مر وقت طويل على اللعب بهذه الطريقة والتغلب على لاعبين ضمن العشرة الأوائل عالميا. أعتقد أنه مضى عامان بالفعل.

"كنت قلقا بعض الشيء من التوتر في الملعب لكني لم أكن كذلك، ولذا فهذه علامة جيدة".

ويحتل نيشيكوري المركز 69 في التصنيف العالمي لكنه كان اللاعب الآسيوي الأول في العالم لفترة طويلة بعد وصوله إلى المركز الرابع عالميا عقب تأهله إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2014.

وجاء انتصاره بعد فوز مواطنته نعومي أوساكا على الصينية تشينغ سايساي في الدور الأول بفردي السيدات يوم الأحد.

لكن الياباني الآخر يوشيهيتو نيشيوكا لم يحالفه الحظ، وخسر في منافسات فردي الرجال وسقط أيضا في زوجي الرجال برفقة دانييل تارو.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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