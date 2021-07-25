مصحح-بايلز تواصل طريقها نحو حصد ست ميداليات ذهبية بمنافسات الجمباز

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لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز تستعد لإحدى المنافسات في أولمبياد طوكيو يوم الأحد. تصوير ديلان مارتينيز - رويترز.
لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز تستعد لإحدى المنافسات في أولمبياد طوكيو يوم الأحد. تصوير ديلان مارتينيز - رويترز.

(لتوضيح أن بايلز بوسعها الفوز بست ميداليات ذهبية)

طوكيو (رويترز) - حافظت سيمون بايلز، حاملة اللقب الأولمبي في كل الأجهزة، على آمالها في إحراز ست ميداليات ذهبية في الجمباز بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وتشارك اللاعبة الأمريكية في نهائي الفرق وكل الأجهزة كما تأهلت إلى نهائي أجهزة عارضة التوازن والعارضتين وحصان الوثب والحركات الأرضية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز