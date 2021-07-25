مصحح-بايلز تواصل طريقها نحو حصد ست ميداليات ذهبية بمنافسات الجمباز

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(لتوضيح أن بايلز بوسعها الفوز بست ميداليات ذهبية)

طوكيو (رويترز) - حافظت سيمون بايلز، حاملة اللقب الأولمبي في كل الأجهزة، على آمالها في إحراز ست ميداليات ذهبية في الجمباز بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وتشارك اللاعبة الأمريكية في نهائي الفرق وكل الأجهزة كما تأهلت إلى نهائي أجهزة عارضة التوازن والعارضتين وحصان الوثب والحركات الأرضية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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